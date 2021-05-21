Анонсы: Vivo X60 Pro 5G станет официальным смартфоном чемпионата Европы по футболу Euro 2020

21.05.2021, MForum.ru

Состоялся европейский релиз смартфона Vivo X60 Pro 5G. Ключевая особенность новинки – использование оптики Zeiss и 5-осевой системы стабилизации при съемке видео. Кроме того, в нем также есть функция под названием Pixel Shift Ultra HD Imaging Technology, которая «повышает точность, особенно в цветах, деталях и резкости масштабирования».

Кроме того, Vivo заявляет, что воссоздала культовый стиль портрета ZEISS Biotar Portrait Style для телефона. Эта функция добавляет эффект закрученного боке к портретным изображениям. Тыловая камера Vivo X60 Pro 5G строенная (48 Мп основной + 13 Мп широкоугольный + 13 Мп портретный), разрешение фронтальной составляет 32 Мп. Внутри Vivo X60 Pro 5G нашлось место для чипсета Snapdragon 870, 12 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и АКБ ёмкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Диагональ экрана – 6,56-дюйма при разрешении 2376 х 1080 точек с частотой обновления изображения 120 Гц. В Великобритании цена Vivo X60 Pro 5G составит 729 фунтов-стерлингов.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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