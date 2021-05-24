Это интересно: Redmi Note 8 будет перевыпущен

24.05.2021, MForum.ru

В истории компании Xiaomi смартфон Redmi Note 8 стал одной из самых удачных моделей. Его общий тираж превысил 25 млн устройств. Несмотря на то, что это модель 2019 года она все еще сохраняет актуальность в своем сегменте. И не удивительно, что компания решила выпустить его обновленный вариант.

Redmi Note 8 (2021) перенял дизайн предшественника, с надписью Redmi под дисплеем и каплевидным вырезом под фронтальную камеру, которые демонстрирует тизер устройства. В части спецификаций производитель сохраняет интригу. Если верить утечкам, Redmi Note 8 (2021) получит экран с максимальной частотой обновления 120 Гц, чипсет MediaTek Helio G85, батарею емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт, 48 Мп сенсор тыловой камеру и MIUI 12.5 поверх Android 11. Также можно предположить, расширение объемов памяти, когда версия с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти станет базовой, так же появятся варианты с 6 и 8 Гб ОЗУ.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Слухи: Poco M3 Pro 5G получит уникальный дизайн / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi K40 Gaming Enhaced Edition представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Redmi Note 10S можно будет купить за 15 342 рубля / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 20X / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 9T появился в России / MForum.ru