Слухи: Стали известны ключевые спецификации Samsung Galaxy M22

MForum.ru
24.05.2021,
Недавно в бенчмарке Geekbench был замечен смартфон Samsung Galaxy M22. Новый отчет подтверждает, что спецификации Galaxy M22 будут близки к Galaxy M32 и Galaxy A22.
Согласно отчету GalaxyClub, будущий Galaxy M22 получит номер модели SM-M225FV. Напомню, в списке Geekbench указан тот же номер модели. Однако стоит отметить, что в зависимости от региональных вариантов могут быть и другие номера моделей, но они должны отличаться только двумя последними символами. По информации источника Samsung Galaxy M22 получит чипсет MediaTek Helio G80 в сочетании с 4 или 6 Гб ОЗУ, тыловую камеру с основным сенсором разрешением 48 Мп и 13 Мп фронтальную камеру, а также АКБ ёмкостью 6000 мАч. Цветовая гамма модели будет аналогична старшему брату в лице Galaxy M32. Информации о сроке релиза пока нет.
© Антон Печеровый,
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