Слухи: Samsung Galaxy Z Fold 3 может лишиться физических кнопок

MForum.ru
24.05.2021,
Компания Samsung первой выпустила смартфон со складным экраном. И хотя есть пара других производителей, которые выпустили аналогичные телефоны, южнокорейская компания по-прежнему остается лидером в этой нише. В связи с этим многие пользователи ждут инноваций от нового поколения в лице Samsung Galaxy Z Fold 3.
Как сообщает 91mobiles, новый Samsung Galaxy Z Fold 3 будет поставляться с сенсорными кнопками сбоку вместо традиционных физических кнопок. Согласно описанию патента, традиционные физические кнопки доставляют неудобства пользователю и могут повредить шарнир. Патент направлен на замену физических кнопок виртуальными сенсорными кнопками, которые могут реализовать различные функции.
В части параметров внутреннего экрана ожидается, что речь идет о 7,56-дюймовом экране без выреза под камеру (камера будет подэкранной). Для защиты будет использоваться UTG-стекло нового поколения, увеличенной толщиной стекла, что обеспечивает большую прочность и плоскостность. Также ожидается поддержка S Pen. «Сердцем» новинки станет Qualcomm Snapdragon 888, а емкость АКБ составит 4380 мАч. Ожидается, что новая модель Samsung Galaxy Z Fold 3 будет официально представлена до июля.
Недавно TheElec сообщил, что в планах Samsung продажи до 7 миллионов смартфонов Galaxy Z Fold / Flip 3, из которых Z Fold 3 будет иметь от 2,5 до 3 миллионов единиц, а Z Flip 3 - от 3,5 до 4 миллионов единиц. Samsung ожидает, что в этом году продажи мобильных смартфонов со складным экраном намного превысят прошлогодние: в 2020 году продажи моделей складных экранов Samsung Z Fold 2 и Z Flip 2 составили около 2,5 миллионов единиц, что стало ниже ожиданий компании.
© Антон Печеровый,
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