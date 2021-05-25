Анонсы: Redmi Note 8 (2021) представлен официально

MForum.ru
25.05.2021,
Компания Xiaomi официально анонсировала римейк смартфона Redmi Note 8. Новинка сохранила дизайн оригинальной модели, корпус с передней и задней панелями из Gorilla Glass 5, 6,53-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с каплевидным вырезом под фронтальную камеру и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.
«Сердцем» обновленной модели стал чипсет MediaTek Helio G85. В части объема ОЗУ представлена только одна версия с 4 Гб памяти, встроенной памяти может быть или 64 или 128 Гб. Разрешение фронтальной камеры 13 Мп, тыловая представлена связкой 4 сенсоров: 48 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро и 2 Мп датчик глубины сцены. К сожалению, в модели не появилась поддержка NFC (которая была в Redmi Note 8T). ОС - MIUI 12.5 поверх Android 11. Цена пока не объявлена.
© Антон Печеровый,
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