Анонсы: Realme 8 и Realme 8 Pro появились в России

25.05.2021, MForum.ru

Состоялся российский релиз смартфонов Realme 8 и Realme 8 Pro. Ключевые особенности новинки – оригинальный дизайн, AMOLED-дисплеи пиковой яркостью 1000 нит со встроенным дактилоскопическим сенсором и поддержка быстрой зарядки.

Спецификации Realme 8 включают в себя 6,4-дюймовый дисплей разрешением 2400x1080 точек, чипсет MediaTek Helio G95, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камеру с основным сенсором разрешением 64 Мп, 16 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Рекомендованная розничная цена Realme 8 составляет 23 990 рублей, но в рамках промоактивностей предоставляется скидка в 3000 рублей.

Realme 8 Pro также оснащен 6,4-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и 16 Мп фронтальную камеру. Однако, его «сердцем» является чипсет Snapdragon 720G, а основной сенсор тыловой камеры разрешением 108 Мп (вспомогательные 8, 2, 2 Мп) можно использовать даже для съемки звездного неба (впервые в смартфонах производителя). Емкость аккумулятора – 4500 мАч, но мощность быстрой зарядки выше – 50 Вт. ОС – Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0. Рекомендованная цена – 27 990 рублей, но на старте продаже купить новинку можно будет за 24 990 рублей.