Анонсы: Lenovo Pad Pro 2021 с 11,5-дюймовым дисплеем представлен официально

MForum.ru
26.05.2021,
В Lenovo Pad Pro 2021 основное внимание уделяется дисплею - 11,5-дюймовой OLED-панели с частотой обновления 90 Гц и временем отклика 1 мс. Дисплей стал более четким благодаря разрешению 2560 x 1600 пикселей (16:10), а также на 100% покрывает более широкое цветовое пространство DCI-P3.
Типичная яркость 420 нит (пиковая 600 нит) с поддержкой диммирования постоянным током для предотвращения мерцания. Также поддерживается цифровое перо с 4096 уровнями нажатия, в качестве аксессуара доступен чехол-клавиатура. Емкость аккумулятора новинки составляет 8600 мАч, которых хватит на 15 часов просмотра видео. И это при толщине 5,8 мм и весе 485 грамм! Мощность быстрой зарядки – 20 Вт. В части мультимедиа упомянем четыре динамика JBL, каждый с объемом камеры 2,5 см³ и мощностью 1,5 Вт (всего 6 Вт). Также есть поддержка Dolby Atmos.
«Сердце» Lenovo Pad Pro 2021 – чипсет Snapdragon 870. Объем ОЗУ – 6 Гб, встроенной памяти – 128 Гб с возможностью расширения картами microSD. Тыловая камера сдвоенная, 13 Мп основной модуль дополнен 5 Мп сенсором с широкоугольной оптикой. Фронтальная камера – 8 Мп, также есть ToF-сенсор. Дактилоскопический сенсор размещен на боковой грани. В Китае купить новинку можно будет с 31 мая по цене 2500 юаней.
© Антон Печеровый,
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