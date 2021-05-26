Анонсы: Lenovo Pad Pro 2021 с 11,5-дюймовым дисплеем представлен официально

26.05.2021, MForum.ru

В Lenovo Pad Pro 2021 основное внимание уделяется дисплею - 11,5-дюймовой OLED-панели с частотой обновления 90 Гц и временем отклика 1 мс. Дисплей стал более четким благодаря разрешению 2560 x 1600 пикселей (16:10), а также на 100% покрывает более широкое цветовое пространство DCI-P3.

Типичная яркость 420 нит (пиковая 600 нит) с поддержкой диммирования постоянным током для предотвращения мерцания. Также поддерживается цифровое перо с 4096 уровнями нажатия, в качестве аксессуара доступен чехол-клавиатура. Емкость аккумулятора новинки составляет 8600 мАч, которых хватит на 15 часов просмотра видео. И это при толщине 5,8 мм и весе 485 грамм! Мощность быстрой зарядки – 20 Вт. В части мультимедиа упомянем четыре динамика JBL, каждый с объемом камеры 2,5 см³ и мощностью 1,5 Вт (всего 6 Вт). Также есть поддержка Dolby Atmos.

«Сердце» Lenovo Pad Pro 2021 – чипсет Snapdragon 870. Объем ОЗУ – 6 Гб, встроенной памяти – 128 Гб с возможностью расширения картами microSD. Тыловая камера сдвоенная, 13 Мп основной модуль дополнен 5 Мп сенсором с широкоугольной оптикой. Фронтальная камера – 8 Мп, также есть ToF-сенсор. Дактилоскопический сенсор размещен на боковой грани. В Китае купить новинку можно будет с 31 мая по цене 2500 юаней.