Анонсы: Huawei Watch 3 с HarmonyOS представят 2 июня

27.05.2021, MForum.ru

2 июня Huawei проводит мероприятие, посвященное анонсу новой линейки устройств под управлением HarmonyOS. Ожидается, что в нее войду и умные часы Huawei Watch 3.

Huawei еще не детализировала характеристики Watch 3, но опубликовала несколько тизерных изображений в своем профиле Weibo. Ожидается, что Huawei Watch 3 будет поддерживать функцию eSIM, что позволит вам совершать звонки со смарт-часов без подключения смартфона. Компания также обещает лучшее время автономной работы. С учетом того, что до выхода Watch 3 осталось меньше недели, можно ожидать, что Huawei опубликует несколько тизеров, подтверждающих дополнительные функции своей новинки.