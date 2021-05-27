Анонсы: Realme GT Neo Flash Edition представлен официально

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Анонсы: Realme GT Neo Flash Edition представлен официально

27.05.2021, MForum.ru

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Компания Realme представила на домашнем рынке смартфон GT Neo Flash Edition. Как несложно догадаться по названию, новинка базируется на Realme GT Neo, который в Китае уже стал настоящим бестселлером. Основное отличие от базовой версии – более высокая мощность быстрой зарядки.

Анонсы: Realme GT Neo Flash Edition представлен официально

Спецификации Realme GT Neo Flash Edition включают в себя 6,43-дюймовый дисплей разрешением 2400 х 1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсора 360 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 1200, 8/12 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру с основным сенсором разрешением 64 Мп (вспомогательные 8 Мп + 2 Мп) и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Цена Realme GT Neo Flash Edition составит 2299 / 2499 юаней за версии с 8 / 12 Гб ОЗУ, соответственно.

Анонсы: Realme GT Neo Flash Edition представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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