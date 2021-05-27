Анонсы: Realme GT Neo Flash Edition представлен официально

27.05.2021, MForum.ru

Компания Realme представила на домашнем рынке смартфон GT Neo Flash Edition. Как несложно догадаться по названию, новинка базируется на Realme GT Neo, который в Китае уже стал настоящим бестселлером. Основное отличие от базовой версии – более высокая мощность быстрой зарядки.

Спецификации Realme GT Neo Flash Edition включают в себя 6,43-дюймовый дисплей разрешением 2400 х 1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсора 360 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 1200, 8/12 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру с основным сенсором разрешением 64 Мп (вспомогательные 8 Мп + 2 Мп) и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Цена Realme GT Neo Flash Edition составит 2299 / 2499 юаней за версии с 8 / 12 Гб ОЗУ, соответственно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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