MForum.ru
27.05.2021,
Компания Realme представила на домашнем рынке смартфон GT Neo Flash Edition. Как несложно догадаться по названию, новинка базируется на Realme GT Neo, который в Китае уже стал настоящим бестселлером. Основное отличие от базовой версии – более высокая мощность быстрой зарядки.
Спецификации Realme GT Neo Flash Edition включают в себя 6,43-дюймовый дисплей разрешением 2400 х 1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсора 360 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 1200, 8/12 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру с основным сенсором разрешением 64 Мп (вспомогательные 8 Мп + 2 Мп) и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Цена Realme GT Neo Flash Edition составит 2299 / 2499 юаней за версии с 8 / 12 Гб ОЗУ, соответственно.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
25.05. [Новинки] Анонсы: Realme 8 и Realme 8 Pro появились в России / MForum.ru
20.05. [Новости компаний] Мобильные платформы: Qualcomm представила мобильную платформу Snapdragon 778G / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo 30 с Helio G95 и экраном 90 Гц / MForum.ru
04.05. [Новинки] Анонсы: Realme C11 2021 – ультрабюджетный смартфон с NFC и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Realme Watch 2 представлены официально / MForum.ru
27.05. [Новинки] Это интересно: Продажи смартфонов в 1 квартале 2021 поставили новый рекорд / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo Flash Edition представлен официально / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch 3 с HarmonyOS представят 2 июня / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Lenovo Pad Pro 2021 с 11,5-дюймовым дисплеем представлен официально / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Realme 8 и Realme 8 Pro появились в России / MForum.ru
25.05. [ПО] Слухи: Раскрыт список смартфонов Samsung, которые будут обновлены до Android 12 с One UI 4.0 / MForum.ru
25.05. [Новинки] Слухи: Meizu Watch получат Qualcomm Snapdragon Wear 4100 / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 8 (2021) представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z Fold 3 может лишиться физических кнопок / MForum.ru
24.05. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации Samsung Galaxy M22 / MForum.ru
24.05. [Новинки] Это интересно: Redmi Note 8 будет перевыпущен / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Moto 360 третьего поколения появились в Flipkart / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Vivo X60 Pro 5G станет официальным смартфоном чемпионата Европы по футболу Euro 2020 / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia Z30 Pro с тремя 64-Мп камерами представлен официально / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno6 Pro и Reno6 Pro+ замечены в JD.com / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F52 5G представлен официально / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Honor Play 5 представлен официально / MForum.ru
18.05. [Новинки] Слухи: Poco M3 Pro 5G получит уникальный дизайн / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo 30 с Helio G95 и экраном 90 Гц / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos R6 представлен официально / MForum.ru