Пятое поколение: МегаФон и НТВ проведут первую федеральную телетрансляцию c помощью 5G

02.06.2021, MForum.ru

МегаФон в рамках тестового запуска сети 5G в Санкт-Петербурге, развернул также фрагмент сети 5G на стенде телекомпании НТВ на Петербургском международном экономическом форуме. Задача этой демонстрации - показать, как выиграли бы телекомпании, если бы уже сейчас могли использовать технологию 5G.

Телекомпании, да и все остальные пока что не могут использовать 5G в нашей стране в силу особенностей текущей политики России. Регуляторы заняли позицию бескомпромиссной поддержки отечественного производителя, который при этом пока что не готов к поставкам комплексных решений для сетей 5G. Операторы давно закупили импортное оборудование, которое еще в 2020 году, если не ранее можно было бы включить в режиме 5G. Собственно это уже начали делать в Москве и Санкт-Петербурге, но запуски 5G операторы вынуждены называть "тестированием", хотя что там тестировать, когда в мире число абонентов 5G уже измеряется сотнями миллионов абонентов. В итоге 5G вроде как и есть, но не в тех масштабах и не в тех диапазонах частот, их берегут для сетей на базе российского оборудования, если оно когда-то случится. В отношении его качества есть пока что немалые сомнения. Нельзя за несколько лет взять и создать что-то, способное конкурировать с продукцией ведущих компаний Европы и Китая.

Эффективность подобного радикального подхода вызывает немалые сомнения. Аргументы про возможность отключения 5G в России внешним врагом - представляются надуманными и высосанными из пальца. Если политики в нашей стране не сделают чего-то, что во многих других странах сочтут особенно неправедным, никому и в голову не придет предпринять что-то такое - прецедентов отключения сетей 5G в мире нет.

Вернемся к кейсу МегаФона и НТВ в Санкт-Петербурге. Покрытие 5G для телетрансляции будут обеспечивать две базовые станции Nokia AirScale, работающие в миллиметровом диапазоне, а также пакетное ядро этой компании. В рамках тестов достигалась скорость 4.1 Гбит/c, задержка при этом не превышала 8мс. Такие параметры позволяют проводить видеоконференции и мобильные трансляции, включая передачу видеопотока 4К.

«НТВ стал первым российским телеканалом, который покажет возможности работы 5G в прямом эфире и продемонстрирует, как слияние медиа и инновационных технологий может выглядеть в будущем. Всего через несколько лет экономика производства контента может измениться в сторону оптимизации затрат и расширения вариативности предложения. Наша студия на ПМЭФ сейчас способна обеспечить полный цикл онлайн создания видеоконтента. В отличие от прошлого года, мы активно задействовали дистанционное управление съёмочными аппаратами и значительно расширили сеть подключённых устройств, минимизировав провода. В итоге зритель получит более комфортное восприятие эфира, а профессионалы – прогрессивные решения рутинных задач», – говорит генеральный директор НТВ Алексей Земский.

«Мы рады совместно с партнёрами продемонстрировать возможности связи пятого поколения и показать техническую готовность и операторов, и бизнеса к запуску новых форматов телевещания. Мы знаем, что НТВ традиционно использует в своей работе перспективные технологии. Сегодня россияне могут увидеть, как 5G обеспечивает трансляции с минимальными задержками и предоставляет новый уровень комфорта для зрителей», - отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Обеспечить трансляцию - это полдела, нужно еще показать товар лицом, наглядно продемонстрировать особенности 5G. Одно из очевидных преимуществ связи 5G состоит в обеспечении канала передачи в несколько десятков раз шире того, чем в 4G. Таким образом, в производстве контента можно задействовать больше технических устройств за счет внедрения 5G, а задержки при передаче сигнала сократятся в 3-5 раз. Что придумали в МегаФон и НТВ, чтобы это проиллюстрировать?

🔹 Для наглядной демонстрации разницы скоростей передачи сигнала по 4G и 5G в студии НТВ будет установлен монитор, разделённый на две части, на который по двум каналам связи будет передаваться видеоконтент.

🔹 Другим примером, доказывающим преимущества работы в 5G, станет показ прямого эфира десяти каналов первого мультиплекса в HD, а также орбит НТВ (+2, +4, +7), тематических каналов НТВ («НТВ-Право», «НТВ-Стиль», «НТВ-Сериал», «НТВ Хит»), канала «НТВ-Мир» и видеосигнала с камеры INSTA360 на студийных устройствах демонстрации контента.

🔹 Третий сценарий. В съёмках информационных программ с ПМЭФ-2021 также примет участие коллаборативный робот CRX10iA/L, новейшая разработка японской компании FANUC, с закреплённой на нём камерой. Любой участник форума сможет самостоятельно управлять роботом с помощью мобильного устройства с выведенным web-интерфейсом настроек CRX.

🔹 Также все посетители 5G студии НТВ смогут увидеть инновационные проекты канала, снятые в формате 360° в разрешении 8K – промо трансляции Парада Победы 2021 года и документального фильма «Брест 360. Панорама войны», а также материалы, снятые на форуме. Этот контент можно будет посмотреть в студии в VR очках.

🔹 Установленная на стенде НТВ монтажная станция продемонстрирует, в какой степени 5G упрощает и ускоряет оперативные работы. Станция будет подключена к серверу записи, передающему сигнал в формате FULL HD, благодаря низким задержкам и высокой скорости передачи материала поступающий видеоконтент будет обрабатываться в режиме реального времени.

В общем, будет интересно. Жаль, но и это никого не убедит разрешить запускать 5G в коммерческую эксплуатацию уже сегодня на уже развернутом оборудовании. Увы, решение о 5G в России давно перешло из сферы телеком-технологий в сферу политики.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: телеком пятое поколение МегаФон 5G