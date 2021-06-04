Анонсы: Samsung Galaxy A22 и A22 5G представлены официально

04.06.2021, MForum.ru

Компания Samsung анонсировала Galaxy A22, который стал самым доступным смартфоном с поддержкой 5G от Samsung. Впрочем, Galaxy A22 интересен не только этим.

Спецификации Samsung Galaxy A22 5G включают в себя 6,6-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2400 x 1080 с частотой обновления 90 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 700, 4/6/8 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (48 Мп основной, 5 Мп широкоугольный, 2 Мп сенсор глубины), 8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. Цена Samsung Galaxy A22 5G начинается от 229 евро за версию с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.

4G-вариант новинки базируется на чипсете MediaTek Helio G80. Однако считать его просто упрощенной версией не стоит. Во-первых, он оснащен 6,4-дюймовым SuperAMOLED-экраном (хотя разрешение и ниже 1600 x 720 точек, частота обновления 90 Гц), а в качестве основой камеры используется 48 Мп сенсор с оптической стабилизацией изображения (OIS). Отличается и набор вспомогательных модулей. В 4G-версии присутствуют 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой, 5 Мп сенсор для макросъемки и 2 Мп сенсор глубины. Также до 13 Мп выросло разрешение фронтальной камеры. Информации о ценах пока нет, старт продаж намечен на июль.