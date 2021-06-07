Слухи: Honor 50 на рендерах и живых фото

MForum.ru
07.06.2021,
Анонс новых смартфонов под брендом Honor ожидается в Китае 16 июня. Но компания уже поделилась постерами, раскрывающими внешний вид и цветовую гамму новинки. На постере новинку демонстрирует популярный китайский актер и модель по имени Гун Цзюнь .
Другой постер, демонстрирующий цветовые варианты серии Honor 50, сейчас распространяется на социальных платформах. Он показывает, что линейка будет доступна в черном, зеленом, розовом и серебристом цветах. Кроме того, он показывает, что линейка Honor 50 будет оснащена 100-мегапиксельной камерой, получит изогнутый экран и поддержку быстрой зарядки 100 Вт.
Смартфон с номером модели RNA-AN00 прошел и тестирование в Geekbench. В листинге указано, что он работает на ОС Android 11, 8 ГБ оперативной памяти и Qualcomm с базовой частотой 1,80 ГГц.
Скорее всего, Honor 50 и Honor 50 Pro будут оснащены Snapdragon 778G. Первый может быть оснащен 50-мегапиксельной основной камерой и зарядкой 66 Вт, второй – 100 Мп камерой и зарядкой 100 Вт. Ожидается, что в линейку войдут еще два телефона, Honor 50 SE и Honor 50 Pro +. Причем последний будет работать на SoC Snapdragon 888. Но неясно, будет ли он анонсирован 16 июня.
© Антон Печеровый,
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