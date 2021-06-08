Анонсы: Realme C25s c Helio G85 представлен официально

08.06.2021, MForum.ru

Realme анонсировала в Индии смартфон C25s. Как следует из названия, он очень похож на Realme C25, но одним крупным обновлением - чипсет Mediatek Helio G85 вместо Helio G70 в оригинальной модели.

От своего предшественника Realme C25s унаследовал 6.5-дюймовый дисплей разрешением HD + и огромную батарею на 6000 мАч. Объем ОЗУ – 4 Гб, встроенной памяти – 64 или 128 Гб. Также присутствует слот для карт памяти microSD, позволяющий использовать карты объемом до 256 ГБ. Причем, в Realme C25s используется тройной лоток, пользователю не придется выбирать между картой памяти и второй SIM.

Не изменилась и конфигурация камеры. Тыловая камера представлена связкой 13 и 2 Мп сенсоров, фронтальная – 8 Мп. ОС новинки – Realme UI 2.0 поверх Android 11.

Продажи стартуют 9 июня в фирменном магазине, Flipkart и офлайн-каналах. Realme C25s выпускается в сером Water Grey и синем Water Blue, в зависимости от объема памяти (64 или 128 Гб) цена составит 9 999 или 10 999 индийских рупий.