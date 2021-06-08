MForum.ru
08.06.2021,
Realme анонсировала в Индии смартфон C25s. Как следует из названия, он очень похож на Realme C25, но одним крупным обновлением - чипсет Mediatek Helio G85 вместо Helio G70 в оригинальной модели.
От своего предшественника Realme C25s унаследовал 6.5-дюймовый дисплей разрешением HD + и огромную батарею на 6000 мАч. Объем ОЗУ – 4 Гб, встроенной памяти – 64 или 128 Гб. Также присутствует слот для карт памяти microSD, позволяющий использовать карты объемом до 256 ГБ. Причем, в Realme C25s используется тройной лоток, пользователю не придется выбирать между картой памяти и второй SIM.
Не изменилась и конфигурация камеры. Тыловая камера представлена связкой 13 и 2 Мп сенсоров, фронтальная – 8 Мп. ОС новинки – Realme UI 2.0 поверх Android 11.
Продажи стартуют 9 июня в фирменном магазине, Flipkart и офлайн-каналах. Realme C25s выпускается в сером Water Grey и синем Water Blue, в зависимости от объема памяти (64 или 128 Гб) цена составит 9 999 или 10 999 индийских рупий.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
27.05. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo Flash Edition представлен официально / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Realme 8 и Realme 8 Pro появились в России / MForum.ru
20.05. [Новости компаний] Мобильные платформы: Qualcomm представила мобильную платформу Snapdragon 778G / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo 30 с Helio G95 и экраном 90 Гц / MForum.ru
04.05. [Новинки] Анонсы: Realme C11 2021 – ультрабюджетный смартфон с NFC и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: iQOO Z3 5G с 120 Гц дисплеем и Snapdragon 768G анонсирован в Индии / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: Realme C25s c Helio G85 представлен официально / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: iOS 15 представлена официально / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A51 смартфон с большим дисплеем на Android 11 Go / MForum.ru
07.06. [Новинки] Слухи: Honor 50 на рендерах и живых фото / MForum.ru
07.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE 5G показался на рендерах / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5 появился в России / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A22 и A22 5G представлены официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y70t c Samsung Exynos 880 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro представлены официально / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 10.8 построен на базе Qualcomm Snapdragon 870 / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.6 на Harmony OS представлен официально / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Meizu Watch представлены официально / MForum.ru
01.06. [Новинки] Слухи: Самый доступный смартфон Samsung получит дактилоскопический сенсор / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 6 Pro и Reno 6 Pro+ представлены официально / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 6 - смартфон в стиле iPhone на Dimensity 900 / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic (Red Devil) 6R представлен официально / MForum.ru
27.05. [Новинки] Это интересно: Продажи смартфонов в 1 квартале 2021 поставили новый рекорд / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo Flash Edition представлен официально / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch 3 с HarmonyOS представят 2 июня / MForum.ru