Анонсы: iQOO Z3 5G с 120 Гц дисплеем и Snapdragon 768G анонсирован в Индии

MForum.ru
08.06.2021,
На индийском рынке появился смартфон iQOO Z3 5G. Новинка нацелена в сегмент смартфонов с поддержкой 5G-сетей с ценником до $300. Впрочем, «железо» вполне достойное – IQOO Z3 стал первым смартфоном на индийском рынке Индии, работающим на базе чипсета Snapdragon 768G.
iQOO Z3 5G оснащен 6,58-дюймовой IPS-панелью с каплевидным вырезом, где разместилась 16 МП сэлфи-камера. Частота обновления экрана составляет до 120 Гц, частота дискретизации касания 180 Гц, соотношение сторон 20: 9, разрешение FHD +. Поддерживается HDR10, цветовая гамма DCI-P3 и контрастность 1500:1 Объем ОЗУ новинки составляет 8 Гб, встроенной памяти – 128 или 256 Гб (с возможностью расширения картами microSD).
В Z3 5G установлен аккумулятор емкостью 4400 мАч, он поставляется с быстрой зарядкой мощностью 55 Вт, как и iQOO 7 Legend 5G и iQOO 7 5G. Компания утверждает, что телефон заряжается от 0 до 50 процентов всего за 19 минут. Он оснащен 5-слойной системой жидкостного охлаждения, которая может эффективно снизить внутреннюю температуру устройства на 10℃.
Конфигурация тыловой камеры iQOO Z3 5G включает в себя 64 Мп основной сенсор с поддержкой автофокусировки EFB, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120 градусов и 2-мегапиксельную макро-камеру. Запись в разрешении 4K может вестись со скоростью до 60 кадров в секунду.
ОС – Android 11 с пользовательским интерфейсом FunTouch OS 11. Стоимость iQOO Z3 5G составит 19 990 / 20 9990 / 22 990 индийских рупий за конфигурации 6+128/8+128/8+256 Гб. Начало продаж – 16 июня.
© Антон Печеровый,
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