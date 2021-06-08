Анонсы: iQOO Z3 5G с 120 Гц дисплеем и Snapdragon 768G анонсирован в Индии

MForum.ru

Анонсы: iQOO Z3 5G с 120 Гц дисплеем и Snapdragon 768G анонсирован в Индии

08.06.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

На индийском рынке появился смартфон iQOO Z3 5G. Новинка нацелена в сегмент смартфонов с поддержкой 5G-сетей с ценником до $300. Впрочем, «железо» вполне достойное – IQOO Z3 стал первым смартфоном на индийском рынке Индии, работающим на базе чипсета Snapdragon 768G.

Анонсы: iQOO Z3 5G с 120 Гц дисплеем и Snapdragon 768G анонсирован в Индии

iQOO Z3 5G оснащен 6,58-дюймовой IPS-панелью с каплевидным вырезом, где разместилась 16 МП сэлфи-камера. Частота обновления экрана составляет до 120 Гц, частота дискретизации касания 180 Гц, соотношение сторон 20: 9, разрешение FHD +. Поддерживается HDR10, цветовая гамма DCI-P3 и контрастность 1500:1 Объем ОЗУ новинки составляет 8 Гб, встроенной памяти – 128 или 256 Гб (с возможностью расширения картами microSD).

В Z3 5G установлен аккумулятор емкостью 4400 мАч, он поставляется с быстрой зарядкой мощностью 55 Вт, как и iQOO 7 Legend 5G и iQOO 7 5G. Компания утверждает, что телефон заряжается от 0 до 50 процентов всего за 19 минут. Он оснащен 5-слойной системой жидкостного охлаждения, которая может эффективно снизить внутреннюю температуру устройства на 10℃.

Конфигурация тыловой камеры iQOO Z3 5G включает в себя 64 Мп основной сенсор с поддержкой автофокусировки EFB, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120 градусов и 2-мегапиксельную макро-камеру. Запись в разрешении 4K может вестись со скоростью до 60 кадров в секунду.

ОС – Android 11 с пользовательским интерфейсом FunTouch OS 11. Стоимость iQOO Z3 5G составит 19 990 / 20 9990 / 22 990 индийских рупий за конфигурации 6+128/8+128/8+256 Гб. Начало продаж – 16 июня.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

20.05. [Новости компаний] Мобильные платформы: Qualcomm представила мобильную платформу Snapdragon 778G / MForum.ru

19.01. [Новости компаний] 5G: Qualcomm представил мобильную платформу Snapdragon 870 5G / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: iQOO 7 – игровой смартфон на базе Snapdragon 888 / MForum.ru

07.01. [Новинки] Слухи: Подтвержден анонс смартфона iQOO 7 11 января / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO U3 получил 6.6-дюймовый дисплей 90 Гц и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 10:50 crocodile Тема: Выбор смартфона до 10000 рублей
Ну у человека из предпочтений все-таки камера, а что у C20, что у C21 она похуже, чем у ZTE Blade A7s. У C20 основная только одна и NFC вообще нет, у ZTE все-таки тройная камера и есть ...
04.06.2021 09:27 volganin Тема: Баг при использовании чехла Clear view
Добрый день!Может,кто подскажет.Появился такой баг.У меня S10+ c чехлом Clear viev.Пользуюсь Samsung Pay.Т.е.,свайпом снизу,я запускал SP,разблокировал отпечатком,закрывал крышку чехла(приложение ...
02.06.2021 22:50 Mavretik Тема: Кабель для зарядки айфона
Кабель Lightning.
01.06.2021 18:04 Torres48 Тема: SafeIP Pro
Дорогой akkkkkk! Вы дали адрес https://skachat-dlya-android.ru/...... Поиск safeip pro ничего не нашел. С уважением, Радмир.
29.05.2021 16:35 Mr.Chao Тема: Анонсы: Realme 8 и Realme 8 Pro появились в России (25.05.2021)
Согласен с вами. Сам пользуюсь одним из них (8pro) и он полностью меня устраивает.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

08.06. [Новинки] Анонсы: iQOO Z3 5G с 120 Гц дисплеем и Snapdragon 768G анонсирован в Индии / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: Realme C25s c Helio G85 представлен официально / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: iOS 15 представлена официально / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A51 смартфон с большим дисплеем на Android 11 Go / MForum.ru

07.06. [Новинки] Слухи: Honor 50 на рендерах и живых фото / MForum.ru

07.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE 5G показался на рендерах / MForum.ru

04.06. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5 появился в России / MForum.ru

04.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A22 и A22 5G представлены официально / MForum.ru

03.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y70t c Samsung Exynos 880 представлен официально / MForum.ru

03.06. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro представлены официально / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 10.8 построен на базе Qualcomm Snapdragon 870 / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.6 на Harmony OS представлен официально / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Meizu Watch представлены официально / MForum.ru

01.06. [Новинки] Слухи: Самый доступный смартфон Samsung получит дактилоскопический сенсор / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 6 Pro и Reno 6 Pro+ представлены официально / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 6 - смартфон в стиле iPhone на Dimensity 900 / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic (Red Devil) 6R представлен официально / MForum.ru

27.05. [Новинки] Это интересно: Продажи смартфонов в 1 квартале 2021 поставили новый рекорд / MForum.ru

27.05. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo Flash Edition представлен официально / MForum.ru

27.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch 3 с HarmonyOS представят 2 июня / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: