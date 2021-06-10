Анонсы: Представлены TWS-наушники Sony WF-1000XM4

10.06.2021, MForum.ru

Компания Sony официально анонсировала TWS-наушники WF-1000XM4, призванные составить конкуренцию AirPods Pro и Samsung Galaxy Buds Pro. Новинка получила мощную 4-микрофонную систему шумоподавления на базе нового процессора V1.

Непосредственно за звук отвечают 6 мм динамики. Кроме того, сменные насадки изготавливаются из пенополиуретана (классический вариант - силикон), что обеспечивает лучшее прилегание к уху и улучшает изоляцию от уличных шумов.

Еще одна сильная сторона Sony WF-1000XM4 – время автономной работы. С выключенной системой шумоподавления от одной зарядки они продержаться 12 часов, с подавлением шумов – 8 часов. За счет кейса время автономной работы увеличивается до 36 / 24 часов, соответственно. Подзарядить кейс можно с помощью беспроводной зарядки Qi.

Из прочего отметим датчик внимания наушников (автоматическое выключение музыки) и сенсорную область, служащую для управления режимом шумоподавления и переключения треков.

Подключение к смартфону через Bluetooth 5.2 с поддержкой форматов SBC, AAC и LDAC. Рекомендуемая розничная цена Sony WF-1000XM4 – 25 990 рублей, до 14 июля их можно купить за 22 990 рублей.