Анонсы: OnePlus Nord Core Edition (CE) представлен официально

MForum.ru
11.06.2021,
Компания OnePlus провела презентацию смартфона Nord CE, нацеленного в средний ценовой сегмент. Новика поддерживает сети 5G, а ее «сердцем» стал чипсет Snadragon 750G. Кроме того, она может похвастаться корпусом толщиной 7,9 мм при сохранении 3,5 мм аудиоразъема.
Спецификации OnePlus Nord CE включают в себя 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц и встроенным дактилоскопическим сенсором, 6/8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (64 Мп основная, 8 Мп широкоугольная, 2 Мп сенсор глубины), 16 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.
Из возможностей камеры отметим съемку 4К-видео при частоте 30 кадров в секунду и поддержку slow-mo с частотой до 240 кадров в секунду.
Купить OnePlus Nord CE можно будет в черном (Charcoal Ink), синем (Blue Void) и серебристом (Silver Ray) цветах начиная с 16 июня. В Индии цены составят 22 999 / 24 999 / 27 999 индийских рупий за версии 6+128 / 8+128 / 12+256 Гб, соответственно.
© Антон Печеровый,
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