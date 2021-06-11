Анонсы: Nokia C20 Plus представлен официально

11.06.2021, MForum.ru

Компания HMD Global официально представила смартфон Nokia C20 Plus. Новинка нацелена в начальный ценовой сегмент, но оснащена большим экраном (6,5 дюйма, разрешением 1600 x 720 точек) и емким аккумулятором (4950 мАч).

В программной части речь идет об Android 11 Go, спецификации соответствующие. Основа «железа» устройства – чипсет UniSoC SC9863A (8 ядер, Cortex-A55, до 1,6 ГГц, PowerVR GE8322, 22 нм) дополненный 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Тыловая камера сдвоенная, 8+2 Мп, фронтальная – 5 Мп. В Китае купить Nokia C20 Plus можно начиная с 16 июня за 699 юаней.