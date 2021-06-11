Анонсы: Samsung Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite появились в России

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Анонсы: Samsung Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite появились в России

11.06.2021, MForum.ru

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На российском рынке начались продажи планшетных компьютеров Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite.

Анонсы: Samsung Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite появились в России

Galaxy Tab S7 FE оснащен 12,4-дюймовым дисплеем разрешением 2560 x 1600 точек с поддержкой цифрового пера S Pen, стереодинамиками AKG, поддержкой сетей 4G и металлическим корпусом. Ключевые спецификации Samsung Galaxy Tab S7 FE включают в себя Qualcomm Snapdragon 750G, 4/6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 8 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры, а также АКБ емкостью 10 900 мАч. Купить Galaxy Tab S7 FE с 4 Гб ОЗУ можно за 49 990 рублей, с 6 Гб – за 54 990 рублей. Цветовая гамма модели включает в себя черную, серебристую, зеленую и розовую расцветки.

Анонсы: Samsung Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite появились в России

Galaxy Tab A7 Lite заметно доступнее – купить его всего за 12 990 за вариант «только Wi-Fi» с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Версия устройства с поддержкой 4G-сетей обойдется 16 990 рублей, при этом объемы памяти составят 4 и 64 Гб, соответственно. На выбор покупателя предлагаются серебристый и темно-серый варианты. В активе новинки присутствуют 8,7-дюймовый дисплей разрешением 1340 x 800 точек, 8-ядерный процессор, 8 Мп тыловая камера, 2 Мп фронтальная камера и АКБ ёмкостью 5100 мАч.

Анонсы: Samsung Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite появились в России

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации online-samsung.ru

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