Слухи: Realme X9 Pro замечен в TENAA

14.06.2021, MForum.ru

В базе данных китайского регулятора TENAA появилась информация о смартфоне Realme X9 Pro и его изображения.

Ожидаемый набор спецификаций Realme X9 Pro включает в себя 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей E3 со скруглениями, чипсет Snapdragon 870, 50 Мп тыловую камеру с вспомогательными сенсорами 16 и 2 Мп, 32 Мп фронтальную камеру и АКБ ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Дактилоскопический сенсор будет встроен в дисплей, ОС «из коробки» - Android 11. Также ожидаются алюминиевая рамка и защитное стекло Gorilla Glass 5. Возможная цена Realme X9 Pro с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти составит 2699 юаней. Информации о дате анонса пока нет.