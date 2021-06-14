Анонсы: Vivo Y73 представлен официально

14.06.2021, MForum.ru

Компания Vivo официально представила смартфон Y73. Новинка позиционируется как стильное устройство, что призван подчеркнуть дизайн задней панели с 3D-эффектом.

Второй сильный элемент новинки – строенная тыловая камера с 64 Мп основным сенсором (вспомогательные – два сенсора разрешением 2 Мп).Диагональ экрана новинки – 6,44 дюйма при разрешении 2400 x 1080 точек. Технология дисплея – AMOLED, частота обновления – 60 Гц, дактилоскопический сенсор - подэранный.

Спецификации Vivo Y73 включают в себя чипсет MediaTek Helio G95, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 16 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Купить Vivo Y73 можно будет за 20 990 индийских рупий в черном и лиловом цветах.