MForum.ru
14.06.2021,
Компания Vivo официально представила смартфон Y73. Новинка позиционируется как стильное устройство, что призван подчеркнуть дизайн задней панели с 3D-эффектом.
Второй сильный элемент новинки – строенная тыловая камера с 64 Мп основным сенсором (вспомогательные – два сенсора разрешением 2 Мп).Диагональ экрана новинки – 6,44 дюйма при разрешении 2400 x 1080 точек. Технология дисплея – AMOLED, частота обновления – 60 Гц, дактилоскопический сенсор - подэранный.
Спецификации Vivo Y73 включают в себя чипсет MediaTek Helio G95, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 16 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Купить Vivo Y73 можно будет за 20 990 индийских рупий в черном и лиловом цветах.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
03.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y70t c Samsung Exynos 880 представлен официально / MForum.ru
27.05. [Новинки] Это интересно: Продажи смартфонов в 1 квартале 2021 поставили новый рекорд / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Vivo X60 Pro 5G станет официальным смартфоном чемпионата Европы по футболу Euro 2020 / MForum.ru
05.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y52s (t1 Edition) представлен официально / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Vivo V21, V21 5G и V21e представлены официально / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y73 представлен официально / MForum.ru
14.06. [Новинки] Слухи: Realme X9 Pro замечен в TENAA / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite появились в России / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Nokia C20 Plus представлен официально / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord Core Edition (CE) представлен официально / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: Представлены TWS-наушники Sony WF-1000XM4 / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: Vertu iVertu 5G представлен официально / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 11T 5G представлен официально / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: iQOO Z3 5G с 120 Гц дисплеем и Snapdragon 768G анонсирован в Индии / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: Realme C25s c Helio G85 представлен официально / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: iOS 15 представлена официально / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A51 смартфон с большим дисплеем на Android 11 Go / MForum.ru
07.06. [Новинки] Слухи: Honor 50 на рендерах и живых фото / MForum.ru
07.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE 5G показался на рендерах / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5 появился в России / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A22 и A22 5G представлены официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y70t c Samsung Exynos 880 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro представлены официально / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 10.8 построен на базе Qualcomm Snapdragon 870 / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.6 на Harmony OS представлен официально / MForum.ru