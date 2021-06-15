Слухи: Раскрыты подробности о OnePlus Nord N200

MForum.ru
15.06.2021,
Ожидается, что следующими бюджетными новинками бренда OnePlus станут смартфоны Nord 2 и Nord N200 5G. Спецификации Nord N200 5G и раскрыл известный сетевой информатор Эван Бласс (@evleaks).
В активе Nord N200 5G ожидаются 6,4-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 480, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+карта microSD), строенная тыловая камера (13+2+2 Мп), 16 Мп фронтальная камера в круглом вырезе слева экрана и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Отдельно отметим появление поддержки NFC. Дата анонса и цена устройства пока не раскрываются.
© Антон Печеровый,
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