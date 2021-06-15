Слухи: Samsung Galaxy M32 представят 21 июня

15.06.2021, MForum.ru

Компания Samsung опубликовала тизер смартфона Galaxy M32, раскрывающий внешность новинки и подтверждающий дату анонса – 21 июня 2021 года. Кроме того, производитель подтвердил использование SuperAMOLED-экрана разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц.

Из прочих спецификаций новинки известно о QUAD-камере в конфигурации 48+8+5+5 Мп, 20 Мп фронтальной камере в U-образном вырезе, чипсете MediaTek Helio G85 и АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. По слухам цена Samsung Galaxy M32 составит 15 000 индийских рупий за версию 4+64 Гб и 20 000 рупий за вариант 6+128 Гб. Выпускаться Samsung Galaxy M32 будет в черном и синем цветах.