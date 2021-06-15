Слухи: Появилась информация об экранах Samsung Galaxy S22

16.06.2021, MForum.ru

До анонса смартфонов серии Samsung Galaxy S22 еще далеко. Однако первая информация о них уже начала поваляться: раскрыты подробности о дисплеях будущего флагманского семейства. Причем, сразу у двух инсайдеров и приведенные цифры близки.

Согласно одной из утечек, Galaxy S22 получит 6,06-дюймовый дисплей, S22 + будет использовать 6,55-дюймовую панель, а Ultra сохранит диагональ 6,81 дюйма. Второй источник утверждает, что телефоны будут иметь экраны 6,1, 6,5-6,6 и 6,8 дюймов соответственно. Таким образом, базовый S22 и его плюсовой вариант получат меньшие экраны, чем их аналоги 2020 года. Еще один момент, в котором отчеты совпадают, заключается в том, что только модель Ultra будет предлагать экран LTPO OLED. Кроме того, именно Ultra порадует стеклянным корпусом, тогда как Galaxy S22 и Galaxy S22+ будут с пластиковой задней крышкой.