Слухи: Раскрыты ключевые спецификации OPPO Reno 6 Z

MForum.ru
16.06.2021,
Компания Oppo готовится к глобальному релизу смартфонов серии Reno 6. Причем, на ряде рынков может появиться OPPO Reno6 Z, который станет приемником Reno5 Z, дебютировавшего в апреле текущего года.
По словам эксперта Абхишека Ядава, Reno6 Z получит экран с обычной частотой обновления (60 Гц), а его «сердцем» станет чипсет Dimensity 800U. О емкости аккумулятора Reno6 Z ничего не известно, но в утечке утверждается, что он будет поддерживать зарядку 30 Вт. Впрочем, эти характеристики были доступны для предшествующей модели. Поэтому есть вероятность, что Reno6 Z может получить улучшения в других важных моментах, таких как камеры или емкость аккумулятора. Напомню, OPPO Reno5 Z оснащен 6,43-дюймовым экраном SuperAMOLED, чипсетом Dimensity 800U, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (без возможности расширения), 16 Мп фронтальной камерой, QUAD-камерой на задней панели (48 Мп основной +8 Мп широкоугольный + 2 Мп макро + 2 Мп датчик глубины) и АКБ емкостью 4310 мАч.
© Антон Печеровый,
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