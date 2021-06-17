Анонсы: Nokia 105 4G и Nokia 110 4G представлены официально

MForum.ru
17.06.2021,
Поддержка сетей 4G пришла в сегмент самых доступных «звонилок». Подключение к сетям четвертого поколения поддерживают новые Nokia 105 4G и Nokia 110 4G. Решение во многом вынужденное: для обеспечения качественной голосовой связи актуальна поддержка VoLTE, а сети 2G начинают постепенно выводить из эксплуатации.
Сердцем обоих устройств стал чипсет UniSoC T107, который части применяется 4G-«звонилках» от китайских компаний. Приведен к актуальным значениям для подобных устройств объем ОЗУ (теперь это 48 Мб) и встроенной памяти (128 Мб). Емкость АКБ составит 1020 мАч, диагональ экрана – 1,77 дюйма при разрешении QQVGA. Отличием старшей модели является поддержка карт памяти microSD и номинальная камера. Цены пока не объявлены.
© Антон Печеровый,
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