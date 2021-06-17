MForum.ru
17.06.2021,
Компания OnePlus совместно с T-Mobile анонсировала смартфон OnePlus Nord N200 5G. Во многом новинка похожа на OnePlus Nord N100, но получила 6,49-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ c частотой обновления 90 Гц и поддержку сетей 5G за счет чипсета Snapdragon 480.
Объем ОЗУ OnePlus Nord N200 5G составляет 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD. Тыловая камера аналогична прошлогодней модели (13 Мп основной, два 2 Мп вспомогательные), разрешение фронтальной камеры выросло до 16 Мп. Емкость аккумулятора OnePlus Nord N200 5G составляет 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения, в наличии и модуль NFC. ОС – Android 11 с оболочкой OxygenOS. Цена OnePlus Nord N200 5G составит $239, начало продаж 25 июня, но только на территории США и Канады.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
15.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о OnePlus Nord N200 / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord Core Edition (CE) представлен официально / MForum.ru
07.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE 5G показался на рендерах / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: OnePlus 9 и 9 Pro представлены официально / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 9 Pro с QUAD-камерой замечен на рендерах / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 и Honor 50 Pro представлены официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N200 5G – экслюзив для рынка США и Канады / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 105 4G и Nokia 110 4G представлены официально / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации OPPO Reno 6 Z / MForum.riu
16.06. [Новинки] Слухи: Появилась информация об экранах Samsung Galaxy S22 / MForum.ru
15.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M32 представят 21 июня / MForum.ru
15.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о OnePlus Nord N200 / MForum.ru
15.06. [Новинки] Слухи: Realme выпустит пару кнопочных телефонов / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y73 представлен официально / MForum.ru
14.06. [Новинки] Слухи: Realme X9 Pro замечен в TENAA / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite появились в России / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Nokia C20 Plus представлен официально / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord Core Edition (CE) представлен официально / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: Представлены TWS-наушники Sony WF-1000XM4 / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: Vertu iVertu 5G представлен официально / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 11T 5G представлен официально / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: iQOO Z3 5G с 120 Гц дисплеем и Snapdragon 768G анонсирован в Индии / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: Realme C25s c Helio G85 представлен официально / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: iOS 15 представлена официально / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A51 смартфон с большим дисплеем на Android 11 Go / MForum.ru