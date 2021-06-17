Анонсы: OnePlus Nord N200 5G – экслюзив для рынка США и Канады

17.06.2021, MForum.ru

Компания OnePlus совместно с T-Mobile анонсировала смартфон OnePlus Nord N200 5G. Во многом новинка похожа на OnePlus Nord N100, но получила 6,49-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ c частотой обновления 90 Гц и поддержку сетей 5G за счет чипсета Snapdragon 480.

Объем ОЗУ OnePlus Nord N200 5G составляет 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD. Тыловая камера аналогична прошлогодней модели (13 Мп основной, два 2 Мп вспомогательные), разрешение фронтальной камеры выросло до 16 Мп. Емкость аккумулятора OnePlus Nord N200 5G составляет 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения, в наличии и модуль NFC. ОС – Android 11 с оболочкой OxygenOS. Цена OnePlus Nord N200 5G составит $239, начало продаж 25 июня, но только на территории США и Канады.