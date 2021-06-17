Анонсы: Honor 50 и Honor 50 Pro представлены официально

MForum.ru
17.06.2021,
Бренд Honor официально анонсировал смартфоны серии Honor 50. Базовая модель оснащена AMOLED-дисплеем диагональю 6,57-дюйма при разрешении 2340 x 1080 точек и частоте обновления 120 Гц.
«Сердце» новинки – чипсет Qualcomm Snapdragon 778G, дополненный 8 или 12 Гб ОЗУ и 128 или 256 Гб встроенной памяти. Тыловая камера представлена связкой основного 108 Мп сенсора с 8 Мп широкоугольным, 2 Мп макро и 2 Мп датчиком глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп, емкость аккумулятора – 4300 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. В наличии и все стандартные функции, включая NFC и дактилоскопический сенсор. Цена Honor 50 начинается от 2699 юаней за версию с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Аналогичный смартфон, но с 256 Гб встроенной памяти, оценен в 2999 юаней, за Honor 50 с12 Гб ОЗУ и 256 Гб памяти придется заплатить 3399 юаней.
Отличия Honor 50 Pro минимальны, самое заметное – дисплей. Honor 50 Pro оснащен 6,72-дюймовым экраном разрешением 2676 x 1236 точек при частоте обновления 120 Гц. Кроме того выпускается только с 256 Гб встроенной памяти, оснащен сдвоенной фронтальной камерой (32 Мп основной, 12 Мп вспомогательный) и поддерживает зарядку мощностью 100 Вт. Однако емкость АКБ этого смартфона немного ниже – 4000 мАч. Цена Honor 50 Pro составит 3699 / 3999 юаней за версии с 8 /12 Гб ОЗУ, соответственно. В Китае прием предварительных заказов уже начался, данных по международному релизу пока нет.
© Антон Печеровый,
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