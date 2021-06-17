MForum.ru
17.06.2021,
Помимо двух версий Honor 50 на базе чипсета Qualcomm, производитель анонсировал вариант Honor 50 на MediaTek Dimensity 900. Как и старшие собраться новинка поддерживает сети 5G, да и остальные параметры более чем достойные.
В активе Honor 50 SE присутствуют 6,78-дюймовый дисплей разрешением 2388 x 1080 точек с частотой обновления 120 Гц, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера с основным сенсором разрешением 100 Мп (вспомогательные 8 Мп широкоугольная, 2 Мп макро), 16 Мп фронтальная камера, поддержка NFC и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения устройства. Начало продаж назначено на 2 июля, цена составит 2399 / 2699 юаней за версии с 128/256 Гб встроенной памяти, соответственно. Купить Honor 50 SE можно будет в трех расцветках – черной, синей и зеркальной Magic Mirror.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 и Honor 50 Pro представлены официально / MForum.ru
07.06. [Новинки] Слухи: Honor 50 на рендерах и живых фото / MForum.ru
20.05. [Новости компаний] Мобильные платформы: Qualcomm представила мобильную платформу Snapdragon 778G / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Honor Play 5 представлен официально / MForum.ru
28.04. [Новости компаний] Итоги квартала: Бизнес Huawei пострадал от американских санкций, но о катастрофе говорить не приходится / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Honor Earbuds 2 SE представлены официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 SE – более доступный вариант на MediaTek Dimensity 900 / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 и Honor 50 Pro представлены официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N200 5G – экслюзив для рынка США и Канады / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 105 4G и Nokia 110 4G представлены официально / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации OPPO Reno 6 Z / MForum.riu
16.06. [Новинки] Слухи: Появилась информация об экранах Samsung Galaxy S22 / MForum.ru
15.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M32 представят 21 июня / MForum.ru
15.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о OnePlus Nord N200 / MForum.ru
15.06. [Новинки] Слухи: Realme выпустит пару кнопочных телефонов / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y73 представлен официально / MForum.ru
14.06. [Новинки] Слухи: Realme X9 Pro замечен в TENAA / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite появились в России / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Nokia C20 Plus представлен официально / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord Core Edition (CE) представлен официально / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: Представлены TWS-наушники Sony WF-1000XM4 / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: Vertu iVertu 5G представлен официально / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 11T 5G представлен официально / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: iQOO Z3 5G с 120 Гц дисплеем и Snapdragon 768G анонсирован в Индии / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: Realme C25s c Helio G85 представлен официально / MForum.ru