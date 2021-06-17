Анонсы: Honor 50 SE – более доступный вариант на MediaTek Dimensity 900

17.06.2021, MForum.ru

Помимо двух версий Honor 50 на базе чипсета Qualcomm, производитель анонсировал вариант Honor 50 на MediaTek Dimensity 900. Как и старшие собраться новинка поддерживает сети 5G, да и остальные параметры более чем достойные.

В активе Honor 50 SE присутствуют 6,78-дюймовый дисплей разрешением 2388 x 1080 точек с частотой обновления 120 Гц, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера с основным сенсором разрешением 100 Мп (вспомогательные 8 Мп широкоугольная, 2 Мп макро), 16 Мп фронтальная камера, поддержка NFC и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения устройства. Начало продаж назначено на 2 июля, цена составит 2399 / 2699 юаней за версии с 128/256 Гб встроенной памяти, соответственно. Купить Honor 50 SE можно будет в трех расцветках – черной, синей и зеркальной Magic Mirror.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina,.com

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