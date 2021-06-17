Анонсы: Honor Earbuds 2 SE представлены официально

17.06.2021, MForum.ru

Помимо трех новых смартфонов бренд Honor представил TWS-наушники Honor Earbuds 2 SE. Новинка отличается длительным временем автономной работы, наличием активного шумоподавления и ценой в 439 юаней.

Технически Honor Earbuds 2 SE базируется на 10 мм динамиках, для качественной передачи голоса при звонках используются парные микрофоны. Время работы от одной зарядки составляет 10 часов в режиме прослушивания музыки, батарея в кейсе продлевает автономность до 32 часов. Кроме того, подзарядка в течение 10 минут обеспечит 4 часа автономной работы. Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.2. Управление устройством осуществляется за счет сенсорных областей. Как и многие устройства подобного класса, Honor Earbuds 2 SE оснащены датчиком посадки в ухо и умеют отключать музыку при вынимании наушников. Купить Honor Earbuds 2 SE можно в черном и белом цветах.