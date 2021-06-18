Анонсы: Poco M3 Pro появится в России с 21 июня по привлекательной цене

MForum.ru
18.06.2021,
На российский рынок выходит смартфон Poco M3 Pro. Новинка оснащена 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц и базируется на чипсете MediaTek Dimensity 700. Конечно, для России поддержка 5G прямо сейчас не столь актуальна, но и остальные параметры вполне достойные.
В активе Poco M3 Pro присутствуют 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (48 + 2 + 2 Мп), 8 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч. Отдельно отметим поддержку NFC и приятную мелочь в виде ИК-порта для управления различной бытовой техникой. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце. Цветовая гамма новинки включает в себя черный, синий и желтый цвета. Рекомендованная розничная цена – 17 990 рублей за версию 4/64 Гб и 19 990 рублей за вариант 6/128 Гб. Кроме того, с 21 по 25 июня будет предложена скидка 3000 рублей, которую можно еще увеличить за счет промокодов.
© Антон Печеровый,
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