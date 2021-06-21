Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y12A представлен официально

21.06.2021, MForum.ru

Китайская компания Vivo официально анонсировала смартфон Vivo Y12A, нацеленный в бюджетный сегмент. Новинка получила 6,51-дюймовый дисплей разрешением 1600х720 (20:9).

«Сердцем» новинки стал чипсет Qualcomm Snapdragon 439, включающий в себя 8 ядер ARM Cortex A53 с рабочей частотой до 2 Гц, графический ускоритель Adreno 505 и модем Snapdragon X6 LTE. Объем ОЗУ Vivo Y12A составляет 3 Гб, встроенной памяти – 32 Гб с возможностью расширения картами microSD. Разрешение размещенной в каплевидном вырезе дисплея фронтальной камеры – 8 Мп, тыловая камера представлена связкой 13 и 2 Мп модулей. Емкость АКБ Vivo Y12A – 5000 мАч, максимальная мощность зарядки 10 Вт. Цена Vivo Y12A составит $145.