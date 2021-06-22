Анонсы: Samsung Galaxy M32 представлен официально

22.06.2021, MForum.ru

Компания Samsung представила Galaxy M32. Изначально новинка появится в Индии и станет ответом Samsung на аналоги от Poco и Realme. В первую очередь за счет яркого AMOLED-дисплея (800 нит) и емкого аккумулятора (6000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт).

Диагональ дисплея Samsung Galaxy M32 – 6,4-дюйма, разрешение – 2400х1080 точек при частоте обновления 90 Гц. Основа «железа» новинки – чипсет MediaTek Helio G80 дополненный 4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти. Конфигурация тыловой камеры включает в себя 4 сенсора: 64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро и 2 Мп сенсор глубины. В U-образном вырезе экрана разместилась 20 Мп фронтальная камера. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения смартфона. Цена Samsung Galaxy M32 составит 14999 индийских рупий за версию 4/64 и 16999 рупий за вариант 6/128 Гб.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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