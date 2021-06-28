Анонсы: Vivo X60t Pro+ на базе Snapdragon 888 представлен официально

MForum.ru
28.06.2021,
Компания Vivo официально анонсировала смартфон X60t Pro+, который стал обновлением модели Vivo X60 Pro+. Изменения относительно базовой модели минимальные и связаны с фоточастью устройства, что и обусловило добавление «t» в название модели.
Отличием Vivo X60t Pro+ стала замена 32 Мп сенсосора с телефотообъективом на аналогичный сенсор, но разрешением 12 Мп. Впрочем, снижение разрешения не стоит рассматривать как ухудшение. Скорее даже наоборот – диафрагма объектива выросла до f/1,98 c f/2,08. Кроме того, до 114,5 градусов вырос угол обзора широкоугольной камеры. Таким образом, конфигурация тыловой камеры Vivo X60t Pro+ включает в себя 50 Мп основной сенсор, 48 Мп сенсор с широкоугольной оптикой, 12 Мп сенсор с телефотообъективом и 8 Мп сенсор с перископной оптикой.
Остальные спецификации Vivo X60t Pro+ аналогичны базовой модели: 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 1080 x 2376 пикселей с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1300 нит, чипсет Qualcomm Snapdragon 888, 32 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт. ОС - Android 11 с оболочкой OriginOS UI 1.0 Vivo X60t Pro+ с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти обойдется в 4999 юаней, а вариант с 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти оценен в 5999 юаней.
© Антон Печеровый,
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