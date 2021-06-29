Слухи: Подтверждено использование Snapdragon 888+ в Honor Magic 3

29.06.2021, MForum.ru

Компания Honor официально объявила о том, что смартфон Honor Magic 3 будет построен на базе новейшего чипсета Qualcomm Snapdragon 888+. Информации о сроках анонса пока нет, возможно, он состоится в августе.

Технически Snapdragon 888+ представляет собой усовершенствованную версию Snapdragon 888. Ключевых изменений два: увеличенная до 3 ГГц тактовая частота процессорных ядер и возросшая на 20% (до 32 TOPS) производительность системы искусственного интеллекта. Графическая часть Snapdragon 888+ осталась прежней - Adreno 660. Технологический процесс – 5 нм. Начало отгрузок чипсета партнерам компании ожидается в 3 квартале 2021 года.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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