Анонсы: Tecno Camon 17P и Pova 2 появились в России

MForum.ru
01.07.2021,
Широко известный в Африке бренд Tecno расширяет свое присутствие на российском рынке, представив смартфоны Camon 17P и Pova 2. Общей «фишкой» новинок стали неплохие фотовозможности, поддержка NFC, сканер отпечатка пальца в кнопке питания и привлекательная цена.
Спецификации Tecno Camon 17P включают в себя 6,8-дюймовый дисплей разрешением 2460x1080 точек, чипсет MediaTek Helio G85, 4/6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камеру в конфигурации с 64 Мп основным сенсором (вспомогательные 2, 2, 0,08 Мп), 16 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Купить Tecno Camon 17P можно будет за 15 990 / 16 990 рублей за версии с 4/6 Гб ОЗУ, соответственно.
Tecno Pova 2 немного доступнее, но оснащен более крупным дисплеем и более емким АКБ. Его диагональ составляет 6,95 дюйма при разрешении 2460x1080 точек. Объем ОЗУ – 4 Гб, встроенной памяти – 64/128 Гб. Основной сенсор тыловой камеры – 48 Мп (вспомогательные те же 2, 2, 0,08 Мп). Зато емкость аккумулятора – 7000 мАч (быстрая зарядка те же 18 Вт). Купить Tecno Pova 2 можно будет за 13 990 / 14 990 за версии с 64 и 128 Гб встроенной памяти.
© Антон Печеровый,
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