Анонсы: Realme C21Y представлен официально

MForum.ru
02.07.2021,
Компания Realme официально анонсировала смартфон C21Y. Новинка относится к сегменту недорогих устройств, но это не помешало ей получить 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч.
«Сердцем» Realme C21Y стал чипсет Unisoc Tiger T610. Диагональ экрана – 6,5 дюйма при разрешении HD+. В каплевидном вырезе дисплея разместилась 5 Мп фронтальная камера. Тыловая камера сдвоенная, 13+2 Мп. Также отметим наличие дактилоскопического сенсора и Android 10 с оболочкой Realme UI 1.0. Цена новинки составит порядка $150, купить ее можно будет в черном и синем цветах.
© Антон Печеровый,
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