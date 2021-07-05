MForum.ru
05.07.2021,
В социальных сетях замечен постер, посвященный ожидающемуся в августе событию Galaxy Unpacked 2021.
Если верить постеру, 11 августа будут представлены смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip, а также наушники Galaxy Buds 2 и смарт-часы Galaxy Watch 4. Впрочем, постер может быть и фейком – для Samsung нетипично заранее раскрывать список новинок, которые будут представлены в ходе мероприятия. Дата события также вызывает вопрос. Ранее ходили слухи, что оно состоится 3 августа, что ближе к дате прошлогоднего большого летнего анонса – 5 августа 2020 года. С другой стороны – 5 августа 2020 была среда, как и 11 августа 2021, тогда как 3 августа 2021 – вторник. Поэтому, у постера есть все шансы оказаться правдой.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
29.06. [Новости компаний] Конспекты: 5G SA. 5G SA mmWave и новости Qualcomm на MWC2021 / MForum.ru
22.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M32 представлен официально / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Появилась информация об экранах Samsung Galaxy S22 / MForum.ru
15.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M32 представят 21 июня / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite появились в России / MForum.ru
06.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A03s замечен в Geekbench / MForum.ru
06.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z Flip 3 будет доступнее / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 8i замечен на сайте производителя / MForum.ru
05.07. [Новинки] Слухи: Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Buds 2 и Galaxy Watch 4 представят 11 августа / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: Realme C21Y представлен официально / MForum.ru
02.07. [Новинки] Слухи: ZTE представит смартфон с 20 Гб ОЗУ / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 17P и Pova 2 появились в России / MForum.ru
29.06. [Новинки] Слухи: Подтверждено использование Snapdragon 888+ в Honor Magic 3 / MForum.ru
28.06. [Новинки] Анонсы: Vivo X60t Pro+ на базе Snapdragon 888 представлен официально / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom X представлен официально / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: Realme C25 доступен в России / MForum.ru
22.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M32 представлен официально / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y12A представлен официально / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Poco M3 Pro появится в России с 21 июня по привлекательной цене / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Honor Earbuds 2 SE представлены официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 SE – более доступный вариант на MediaTek Dimensity 900 / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 и Honor 50 Pro представлены официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N200 5G – экслюзив для рынка США и Канады / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 105 4G и Nokia 110 4G представлены официально / MForum.ru