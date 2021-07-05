Слухи: Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Buds 2 и Galaxy Watch 4 представят 11 августа

05.07.2021, MForum.ru

В социальных сетях замечен постер, посвященный ожидающемуся в августе событию Galaxy Unpacked 2021.

Если верить постеру, 11 августа будут представлены смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip, а также наушники Galaxy Buds 2 и смарт-часы Galaxy Watch 4. Впрочем, постер может быть и фейком – для Samsung нетипично заранее раскрывать список новинок, которые будут представлены в ходе мероприятия. Дата события также вызывает вопрос. Ранее ходили слухи, что оно состоится 3 августа, что ближе к дате прошлогоднего большого летнего анонса – 5 августа 2020 года. С другой стороны – 5 августа 2020 была среда, как и 11 августа 2021, тогда как 3 августа 2021 – вторник. Поэтому, у постера есть все шансы оказаться правдой.