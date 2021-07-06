Слухи: Samsung Galaxy A03s замечен в Geekbench

06.07.2021, MForum.ru

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A03s, получивший сертификат Bluetooth на прошлой неделе, появился на Geekbench, что раскрыло его ключевые характеристики.

Согласно базе данных тестов, Galaxy A03s (SM-A037F) работает под управлением Android 11 и построен на базе чипсета на SoC Helio G35. Новинка оснащена 4 Гб ОЗУ, в части встроенной памяти покупателям будет предложено несколько вариантов. Остальные спецификации Geekbench не разглашает. Предыдущие утечки показали, что Galaxy A03s будет оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели будет установлена тройная камера, состоящая из одного 13 Мп и двух 2 Мп сенсоров. Galaxy A03s также будет оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, разъемом для наушников 3,5 мм и портом USB-C. Емкость смартфона, размер аккумулятора и скорость зарядки остаются неизвестными, но мы надеемся, что эти детали скоро появятся.