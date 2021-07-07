Анонсы: Samsung Galaxy F22 с АКБ 6000 мАч представлен официально

07.07.2021, MForum.ru

В Индии состоялся анонс смартфона Samsung Galaxy F22. Новинка нацелена в сегмент недорогих устройств и оснащена емкой батареей.

В активе Samsung Galaxy F22 присутствуют 6,4-дюймовый дисплей разрешением HD+ ( 720 x 1600 пикселей) и частотой обновления 90 Гц, чипсет MediaTek Helio G80, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, 13 Мп фронтальная камера, QUAD-камера на задней панели с основным сенсором разрешением 48 Мп (вспомогательные 8 Мп, 2 Мп, 2 Мп) и АКБ 6000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. ОС – Android 11 OS с оболочкой Samsung One UI 3.1. Цена версии 4+64 Гб составит 12 499 индийских рупий, вариант 6+128 Гб оценен в 14 499 рупий. В рамках акции посвященной началу продаж, приобрести устройство можно будет дешевле на 1000 рупий.