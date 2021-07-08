Слухи: Появилась информация о Motorola Edge 20 и Edge 20 Pro

08.07.2021, MForum.ru

Ожидается, что в конце июля Motorola анонсирует серию смартфонов Edge 20. Возможно, речь идет о моделях Motorola XT2143-1 и XT2153-1, которые появились в базе данных китайского регулятора TENAA. На рынок устройства могут выйти как Edge 20 и Edge 20 Pro.

Motorola Edge 20 и Edge 20 Pro получат 6,67-дюймовые OLED-экраны разрешением FullHD+ 1080x2400 точек с частотой обновления 120 Гц и круглым вырезом под фронтальную камеру. Кроме того, Edge 20 Pro получит подэкранный дактилоскопический сенсор.

Edge 20 оснащен восьмиъядерным процессором с тактовой частотой 2,4 ГГц и батареей емкостью 3760 мАч, тогда как Edge 20 Pro получит восьмиядерный процессор тактовой частотой 3,2 ГГц и батарею емкостью 4230 мАч. Более ранние утечки говорили о том, что Edge 20 будет оснащен Snapdragon 778G, а модель Pro – работать под управлением Snapdragon 870 SoC.

По фоточасти новинок, недавно надежный аналитик Эван Бласс сообщил, что Edge 20 и Edge 20 Pro будут оснащены 108 Мп основной, 16 Мп широкоугольной и 8 Мп с телефотообъективом (3-кратное увеличение на Edge 20 и 5-кратное увеличение на Edge 20 Pro).

Габариты Edge 20 составляют 163,5 x 76,2 x 7,1 мм, а вес всего 165 граммов. Цветовая гамма модели на китайском рынке будет включать в себя зеленый, белый, черный, серебристый, синий и серый варианты. Размеры Edge 20 Pro – 163,3 x 76,1 x 7,9 мм при весе 190 граммов. На внутреннем рынке он может выпускаться в таких оттенках, как черный, зеленый, синий, розовый, серебристый и серый.