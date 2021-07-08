Слухи: Samsung Galaxy S21 FE замечен в TENAA

MForum.ru
08.07.2021,
В базе данных китайского регулятора TENAA отметился смартфон с модельным номером SM-G9900, за которым может скрываться Samsung Galaxy S21 FE.
По данным регулятора новинка оснащена 6,4-дюймовым дисплеем разрешением 2340 х 1080 точек, 2,8 ГГц процессором (скорее всего, речь идет о Snapdragon 888), 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камерой в конфигурации 64 + 12 + 8 Мп и АКБ емкостью 4730 мАч. Габариты устройства составят 155,7 х 4,5 х 7,9 мм при весе 176 г. Ближайшее мероприятие Samsung Unpacked состоится в августе. Однако, если верить слухам, эта новинка увидит свет позже, в сентябре-октябре.
© Антон Печеровый,
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