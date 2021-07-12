Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Motorola One 5G UW Ace

12.07.2021, MForum.ru

В интернете появились подробности о спецификациях смартфона Motorola One 5G UW Ace. Ожидается, что эта новинка будет построена на базе чипсета Snapdragon 750G, а ее программной основой станет Android 11.

Спецификации Motorola One 5G UW Ace включают в себя 6,7-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с круглым вырезом под 16 Мп фронтальную камеру, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (основной – 48 Мп, вспомогательные 8 Мп, 2 Мп), а также аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 20 Вт. Размеры Motorola One 5G UW Ace составляют 166,1 х 76,1 х 9,9 мм, вес – 212 г. Информации о цене нет, но дорогой новинка точно не будет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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