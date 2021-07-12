Слухи: Nokia C30 с крупным экраном и емкой АКБ замечен на живых фото

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Слухи: Nokia C30 с крупным экраном и емкой АКБ замечен на живых фото

12.07.2021, MForum.ru

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Уже в ближайшее время ожидается анонс смартфона Nokia C30. Новинка уже получила сертификат от американского регулятора FCC. Ее фото в белом и зеленом цветах, а также основные спецификации стали доступны в сети.

Слухи: Nokia C30 с крупным экраном и емкой АКБ замечен на живых фото

Ожидается, что Nokia C30 получит 6,82-дюймовый дисплей разрешением 1080x2400 точек, 6-ядерный 1,6 ГГц процессор, 3 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 5 Мп фронтальную камеру, 13 Мп камеру на задней панели, а также АКБ емкостью 6000 мАч. Также отметим наличие дактилоскопического сенсора на задней панели. Программная основа новинки - Android 11. Размеры Nokia C30 169,9 x 77,8 x 8,8 мм, вес 191 г. Информации о цене пока нет.

Слухи: Nokia C30 с крупным экраном и емкой АКБ замечен на живых фото

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации nokiapoweruser.com

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