Слухи: Nokia C30 с крупным экраном и емкой АКБ замечен на живых фото

MForum.ru
12.07.2021,
Уже в ближайшее время ожидается анонс смартфона Nokia C30. Новинка уже получила сертификат от американского регулятора FCC. Ее фото в белом и зеленом цветах, а также основные спецификации стали доступны в сети.
Ожидается, что Nokia C30 получит 6,82-дюймовый дисплей разрешением 1080x2400 точек, 6-ядерный 1,6 ГГц процессор, 3 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 5 Мп фронтальную камеру, 13 Мп камеру на задней панели, а также АКБ емкостью 6000 мАч. Также отметим наличие дактилоскопического сенсора на задней панели. Программная основа новинки - Android 11. Размеры Nokia C30 169,9 x 77,8 x 8,8 мм, вес 191 г. Информации о цене пока нет.
© Антон Печеровый,
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