Слухи: Появилась информация о цене и спецификациях Moto G60S

13.07.2021, MForum.ru

В апреле Motorola анонсировала в Индии смартфон Moto G60. Недавние отчеты показали, что компания работает над новым телефоном под названием Moto G60S. И свежая утечка от My Smart Price и Судханшу Амбхором раскрывает цену и некоторые спецификации устройства.

По данным источников, новинка получит 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти. Ее цена составит 300…320 евро. Выпускаться Moto G60S будет только в синем цвете. Кодовое имя проекта «Лиссабон», остальных подробностей об устройстве нет.

Напомню, Moto G6 (на фото) оснащен 6,8-дюймовым экраном разрешением FullHD+ с соотношением сторон 20,5: 9 и частотой обновления 120 Гц, чипсетом Snapdragon 732G, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 32 Мп фронтальной камерой, тыловой камерой с основным 108 Мп сенсором (вспомогательные 8 Мп, 2 Мп) и АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 20 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на боковой грани. Цена Moto G60 в Индии составляет 17 999 рупий (около 200 евро). Таким образом, чтобы оправдать цену в 300 евро Moto G60S должен получить что-то большее, чем 8 Гб ОЗУ. Скорее всего, новика получит более производительный процессор и поддержку 5G.