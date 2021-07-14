Анонсы: Тонкий смартфон Ulefone Note 6 не получил поддержку 4G

MForum.ru
14.07.2021,
Китайская компания Ulefone официально анонсировала смартфон Note 6. Новинка отличается небольшой толщиной (8,5 мм), а ее вес составляет всего 155 г. Расплатой стала низкая (по современным меркам) емкость аккумулятора – 3300 мАч.
Диагональ дисплея Ulefone Note 6 составляет 6,1 дюйма при разрешении HD+ (720х1560 точек, 19,5:9). Остальное железо тоже весьма скромное – неназваный 4-ядерный процессор дополнен всего 1 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти (+microSD до 128 Гб). Естественно, что программная основа устройства – Android 11 Go.
Но более неприятно то, что нет поддержки сетей 4G. Фоточасть представлена 5 Мп тыловой и 2 Мп фронтальной камерами. Ожидаемая цена новинки составит порядка $100. Однако по меркам 2021 года отсутствие 4G и всего 1 Гб ОЗУ, даже за эту цену, вызывают вопросы.
© Антон Печеровый,
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