Это интересно: С новым Nokia вам никогда не понадобится чехол

15.07.2021, MForum.ru

Компания HMD Global за 27.07.21 запланировала анонс некого смартфона, тизер которого интригует сообщением о том, что чехол больше не понадобится.

Что это может значить сказать сложно. Скорее всего, речь идет об устройстве, корпус которой устойчив к внешним воздействиям. Причем, речь явно идет не о защите от воды и пыли, а о стойкости к царапинам. Впрочем, это не более чем предположение. Дизайн устройства тизера напоминает Nokia X20, который был представлен в апреле. Ключевые спецификации этой новинки включают в себя 6,67-дюймовый дисплей разрешением 2400 x 1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 480, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камеру (64+5+2+2 Мп) на задней панели, 32 Мп фронтальную камеру, дактилоскопический сенсор на торце и АКБ емкостью 4470 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.