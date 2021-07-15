Слухи: Все данные о OnePlus Nord 2 5G раскрыты до анонса

MForum.ru
15.07.2021,
На следующей неделе, 22.07.21, ожидается анонс смартфона OnePlus Nord 2 5G, однако в утчеках уже раскрыты все подробности о новинке. Свежей порцией данные поделились информаторы из 91mobiles.com.
Ожидается, что OnePlus Nord 2 5G будет оснащен 6,43-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, чипсетом MediaTek Dimensity 1200, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, тыловой камерой с 50 Мп сенсором Sony (вспомогательные 8 Мп и 2 Мп), 32 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. ОС – Android 11. Цена версии 8+128 Гб составит 31 999 индийских рупий, вариант 12+256 Гб оценен в 34 999 рупий.
© Антон Печеровый,
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