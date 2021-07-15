Анонсы: Vivo Y72 5G с 90 Гц дисплеем и 48 Мп камерой представлен официально

15.07.2021, MForum.ru

В Индии состоялся анонс смартфона Vivo Y72 5G. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 480 и оснащена 6,58-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ с соотношением сторон 20:9 при частоте обновления 90 Гц.

Также в активе Vivo Y72 5G присутствуют 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 8 Мп фронтальная камера с апертурой объектива f/1,8 и 48 Мп тыловая камера (с 2 Мп вспомогательным сенсором). Габариты устройства составляют 164.15 x 75.35 x 8.4 мм, вес – 188 г. На индийском рынке купить Vivo Y72 5G можно будет за 20 999 индийских рупий за версии в голубом градиентном Prism Magic и сером Slate Grey цветах.