Слухи: Раскрыты подробности о смартфонах Honor Magic 3

MForum.ru
16.07.2021,
В августе бренд Honor обещает большой анонс, в рамках которого будет представлен Honor Magic 3. Причем, речь идет не об одном устройстве, а целой серии. Акцент будет сделан на фотовозможностях.
По данным китайского регулятора TENAA серия Honor Magic 3 будет включать в себя 3 модели: ELZ-AN00, ELZ-AN10 и ELZ-AN20. Причем, последняя уже замечена на «живом» фото, раскрывающем подробности о смартфоне. Новинка получит экран со скругленными гранями, 12 Гб ОЗУ, а также Android 11 с оболочкой Magic UI 5.0. Судя по обозначению процессора SM8350, новинка будет работать под управлением Snapdragon 888+.
© Антон Печеровый,
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