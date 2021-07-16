Слухи: Раскрыты подробности о смартфонах Honor Magic 3

16.07.2021, MForum.ru

В августе бренд Honor обещает большой анонс, в рамках которого будет представлен Honor Magic 3. Причем, речь идет не об одном устройстве, а целой серии. Акцент будет сделан на фотовозможностях.

По данным китайского регулятора TENAA серия Honor Magic 3 будет включать в себя 3 модели: ELZ-AN00, ELZ-AN10 и ELZ-AN20. Причем, последняя уже замечена на «живом» фото, раскрывающем подробности о смартфоне. Новинка получит экран со скругленными гранями, 12 Гб ОЗУ, а также Android 11 с оболочкой Magic UI 5.0. Судя по обозначению процессора SM8350, новинка будет работать под управлением Snapdragon 888+.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com, gizchina.com

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