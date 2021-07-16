Слухи: Защищенный смартфон Nokia XR20 на официальном фото

16.07.2021, MForum.ru

Компания HMD Global официально подтвердила, что 27 июля представит новый смартфон Nokia, который будет представлять собой устройство, защищенное от суровых внешних условий. Судя по фото, речь идет о защите от влаги и пыли.

Возможный класс защиты – не ниже IP68. Кроме того, если вспомнить прошлый тизер, корпус смартфона должен быть устойчивым к царапинам. В части спецификаций Nokia XR20 речь может идти о 6,67-дюймовом дисплее разрешением FullHD+, чипсете Snapdragon 480, 4/6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Тыловая камера получит оптику Zeiss, а разрешение сенсоров составит 48 и 13 Мп. Фронтальная камера может получить 8 Мп сенсор. Емкость АКБ – 4630 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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