Слухи: Защищенный смартфон Nokia XR20 на официальном фото

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Слухи: Защищенный смартфон Nokia XR20 на официальном фото

16.07.2021, MForum.ru

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Компания HMD Global официально подтвердила, что 27 июля представит новый смартфон Nokia, который будет представлять собой устройство, защищенное от суровых внешних условий. Судя по фото, речь идет о защите от влаги и пыли.

Слухи: защищенный смартфон Nokia XR20 на официальном фото

Возможный класс защиты – не ниже IP68. Кроме того, если вспомнить прошлый тизер, корпус смартфона должен быть устойчивым к царапинам. В части спецификаций Nokia XR20 речь может идти о 6,67-дюймовом дисплее разрешением FullHD+, чипсете Snapdragon 480, 4/6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Тыловая камера получит оптику Zeiss, а разрешение сенсоров составит 48 и 13 Мп. Фронтальная камера может получить 8 Мп сенсор. Емкость АКБ – 4630 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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